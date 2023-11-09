Врач-фониатр заявил, что Алле Пугачевой будет сложно петь из-за недугов гортани

Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, которая по слухам готова возобновить концертную деятельность, будет проблематично запеть после продолжительного перерыва в карьере. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент, врач-фониатр Эмиль Аветисян.

По словам эксперта, у артистки может быть целый букет недугов гортани, из-за чего петь ей будет крайне сложно.

«У Аллы Пугачевой присутствует охриплость, то есть огрубление голоса. Это означает, что чистота основного тона ниже. С учетом того, что она долгое время курила и последние несколько лет активно худела — в гортани мы можем иметь два заболевания», - сказал Аветисян в беседе с aif.ru.

Так, нельзя исключать, что Пугачева страдает хроническим отечно-полипозным ларингитом Рейнке-Гайека, который также называют ларингитом курильщика. Это довольно частое осложнение, встречающееся у женщин старшего возраста, злоупотребляющих табаком.

Кроме того, параллельно с этим у певицы может быть рефлюкс-ларингит, когда есть раздражение гортани желудочным содержимым. Болезнь вызывают похудение и стрессы.

«Петь она может, другое дело, что в подобных ситуациях голос очень быстро устает. Такие марафоны, которые она выдерживала раньше, — по четыре, пять песен подряд — сегодня у нее не получатся», — заключил Аветисян.

Ранее музыкальный продюсер Леонид Дзюник заявил, что певица Алла Пугачева хорошо переносит перелёты, поэтому вполне может согласиться на корпоративы в другой стране. Так он прокомментировал сообщение о готовности примадонны выступить на корпоративе за 350 тысяч евро.