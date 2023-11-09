«Бабушка подзарядилась энергией»: продюсер оценил шансы Аллы Пугачёвой заработать на корпоративах

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник заявил, что певица Алла Пугачева хорошо переносит перелёты, поэтому вполне может согласиться на корпоративы в другой стране. Так он прокомментировал сообщение о готовности примадонны выступить на корпоративе за 500 тысяч долларов.

«Пугачёва мотается по миру, в Москву приезжала через Ригу и Псков. Бабушка подзарядилась энергией в Израиле и на Кипре. Она доказала своим приездом, что вполне транспортабельна», - сказал Дзюник в беседе с «Абзацем».

Он выразил уверенность, что Пугачева не откажется выступить и в Москве, если в договор включат пункт о неразглашении информации. При этом 74-летняя певица, по мнению продюсера, выйдет на сцену вместе с танцорами.

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*(Признан иноагентом на территории РФ)