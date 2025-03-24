Врач Евгений Черемушкин заявил, что рак Ларисы Голубкиной развился из-за ковида

Развитие онкологического заболевания Ларисы Голубкиной мог ускорить ковид, который актриса тяжело перенесла. Об этом в беседе с aif.ru заявил врач Евгений Черемушкин.

По словам онколога, у перенесших COVID-19 людей, вылечившихся от рака более 10 лет назад, может возникать метастазы. Это происходит потому, что коронавирусная инфекция может активировать «спящие» клетки.

«Мы на практике видели, когда люди, лечившиеся от серьезного заболевания 10—15 лет назад, после перенесенного ковида возвращались к нам с метастазами. Ковид или другие стресс-факторы, скажем так, стимулируют, нарушают баланс, и резко активируют клетки, которые могли долгое время „спать“, но при этом накапливать потенциал», — отметил Евгений Черемушкин.

О том, что звезда фильма «Гусарская баллада» перенесла ковид в тяжелой форме, рассказала ее подруга Наталья Фатеева. Актриса также предположила, что усложнения у знаменитости начались именно из-за перенесенного заболевания.

Напомним, в 2014 году Ларисе Голубкиной диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней актриса боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели. 22 марта 2025 года народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 85 лет.

Ранее мы писали о том, что внуки Ларисы Голубкиной могут не приехать на похороны своей знаменитой бабушки.