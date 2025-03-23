Внуки Ларисы Голубкиной могут не приехать на похороны своей знаменитой бабушки

Церемония прощания со звездой фильма «Гусарская баллада» Ларисой Голубкиной, скончавшейся после продолжительной борьбы с раком крови, состоится 25 марта, однако внуки знаменитой актрисы могут не появиться на траурном мероприятии.

Как пишет aif.ru, 22-летний Иван и 26-летняя Анастасия Фоменко могут не успеть прилететь в Москву, чтобы проводить бабушку в последний путь. Дети актрисы Марии Голубкиной, рожденные в браке с Николаем Фоменко, проживают в Германии.

Известно, что Лариса Голубкина не была близка с внуками. Актриса отказалась нянчить детей дочери, чем сильно расстраивала ее. Уже после того, как они подросли, Голубкина-старшая любила гулять с внуками, однако они довольно рано уехали учиться за границу и с бабушкой виделись очень редко.

Как они восприняли известие о смерти знаменитой родственницы – неизвестно. Сама Мария Голубкина также хранит молчание. При этом артистка никогда не скрывала, что отношения с матерью у нее были натянутые.

Напомним, 22 марта на 86-м году жизни умерла Лариса Голубкина. Она продолжительное время боролась с раком крови. Осенью 2024 года Голубкиной присвоили паллиативный статус. У актрисы была также диагностирована болезнь Паркинсона. Церемония прощания пройдет 25 марта в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.

Ранее сообщалось, что Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском, а не на Ваганьковском кладбище, где покоится ее муж, знаменитый актер Андрей Миронов. По словам юриста Анны Малафеевой, такое решение могло быть принято в связи с нехваткой мест и высокой стоимостью участка.