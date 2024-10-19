«Вправила ему мозги»: Женя Кривцова пыталась остановить интрижку Натана c Лерчек

Женя Кривцова призналась, что на проекте пыталась уберечь Натана и Лерчек от ошибок и прекратить их интрижку.

Блогерша тоже стала одной из участниц реалити «Звезды в джунглях», где рэпер чуть не изменил своей супруге с Валерией Чекалиной. Кривцова призналась, что пыталась вмешаться в их развевавшуюся симпатию, чтобы вовремя остановить. По словам Жени, она напоминала им о жизни за пределами проекта и о том, что там есть любимые люди, которым необходимо быть верными и любящими свою семью людьми.

«На проекте я пыталась донести до ребят, что за периметром есть люди, которым они сделают больно, что зритель не поймет и не простит предательства, но наше дело подсветить, а ребята выбрали поддаться воле чувств и эмоций. Это их выбор, их поступки, и, я думаю, не нам судить», — поделилась блогерша.

Девушка рассказала, что рэпер сейчас находится в подавленном состоянии из-за проблем в семье. Несмотря на то, что Женя продолжает поддерживать связь с артистом, она больше поддерживает его супругу, так как понимает, что на ее месте не простила бы такого предательства. Кривцова уверена, что рэпер должен нести ответственность за свои слова и поступки, которые задели его жену.

«Я на связи с Натаном. Я одна из тех, кто вправил ему мозги немного на проекте касаемо его влечения. На месте жены Натана, я бы не простила, это слишком ужасно и больно, но не нам за нее решать», — подчеркнула Женя в беседе с изданием The Voice.

Также Кривцова подчеркнула, что считает себя наивной, ведь доверилась на проекте именно Натану, с которым построила дружеские отношения. Но сейчас, когда она увидела все, что происходило на шоу со стороны по телевизору, Женя осознала, что многое упустила из виду.

Ранее мы писали о том, что Лерчек грозит перевод в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.