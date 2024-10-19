Лерчек грозит перевод в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста
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Блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, заподозрили в нарушении условий домашнего ареста. Ей грозит пересмотр меры пресечения с переводом в СИЗО.
Как пишет Telegram-канал Mash, сотрудники ФСИН зафиксировали как минимум один лайк в соцсети, проставленный от имени Лерчек. При этом блогерше запрещено пользоваться Интернетом.
Отмечается, что на первый раз Лерчек отделалась предупреждением. Но в случае повторного нарушения ее ждет суд.
Напомним, Валерия и ее бывший муж Артем Чекалин находятся под домашним арестом с 4 октября. Им запрещено пользоваться любыми средствами связи, а также общаться со свидетелями по делу. Чекалиных обвиняют в махинациях на 250 миллионов рублей. Следователи считают, что экс-супруги через подставных лиц выводили прибыль за фитнес-марафоны через Дубай для уклонения от уплаты налогов.
Ранее Чекалиных заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста. У бывших супругов несколько раз сработали электронные браслеты на попытки снятия.