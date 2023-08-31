«Вполне себе оправданная наука»: Дима Билан признался, что верит в астрологию

Учение о звездах и о возможности предсказания будущего по их положению интересует российского певца Диму Билана. Во время беседы с журналистами он высказался о своем отношении к астрологии и заявил, что верит в ее научность, передает Telegram-канал «А теперь внимание!».

Исполнитель, по своему же утверждению, много чем интересовался в своей жизни. Были разные вещи, в том числе астрология, которая имеет место в современной устройстве.

Билан объяснил, что мир по своей сути — математика. Поэтому если рассуждать с этой точки зрения, то получается, что астрология является его неотъемлемой частью.

«Вообще, если говорить о том, что мир — математика, то вполне себе оправданная наука», — отметил исполнитель.

Кроме того, бывший участник Евровидения высказался о популярности этой науки среди людей. По его мнению, с каждым прожитым днем все больше человек обращается к астрологии за тем, чтобы получить ответы на волнующие вопросы. При этом Билан допустил, что прибегая к астрологии, люди будут открывать разные «интересные штуки» для себя.

Специалисты тарологи-астрологи порой обращают свой взгляд не только к звездам в далеком космосе, но и к тем, кто находится от нас не так далеко. Речь идет, конечно же, о знаменитостях из сферы шоу-бизнеса. Так, недавно сайт «Страсти» решил обратиться к ясновидящей Саоне и спросить, что происходит в жизни певицы Любови Успенской и чем она еще сможет удивить или порадовать своих фанатов. Оказалось, что звезда сейчас нуждается в дополнительном внимании, поэтому она готова удерживать фокус на себе и своей семье ради этого.