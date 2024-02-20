«Впитываем, как губки»: дочь Валентины Легкоступовой заявила, что диаспоры есть во всех семьях

На днях дочь заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль вышла в свет. Певица решила порассуждать на мероприятии о семейных диаспорах.

Анэтта уверена: кланы и диаспоры есть во всех семьях: будь то юристы, актеры или врачи.

«Как показывает практика: дети идут по стопам своих родителей. Мы же, как губки, впитываем то, что мы видели», — цитирует дочь Легкоступовой mk.ru.

Журналисты отметили, что мимика, жесты и глаза Анэтты очень напоминают ее звездную маму. Певица пообщалась с представителями СМИ, купила большой попкорн и прошла в зрительный зал, где проходил закрытый показ фильма.

Дочь артистки заявила, что всегда остается жизнерадостной, несмотря на передряги и несчастья в судьбе. По ее словам, нужно просто продолжать жить.

Певицу Валентину Легкоступову госпитализировали с черепно-мозговой травмой из ее квартиры в Москве в августе 2020 года. Тогда артистке было 54 года. В больнице она находилась в коматозном состоянии. 14 августа 2020 года певица скончалась. В качестве причины смерти судмедэксперты назвали полиорганную недостаточность — нарушения функций почек, печени, церебральной и сердечно-сосудистой систем.

Спустя три года после трагедии, напомним, супруг артистки вновь женился. Избранницей Юрия Фирсова стала блондинка, которая, по мнению публики, похожа на покойную Валентину.