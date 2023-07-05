60-летний вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал о деятельности новой жены

В 2020-м году не стало певицы Валентины Легкоступовой: в результате неудачного падения она получила серьезную травму головы. Спустя три года после трагедии супруг артистки вновь женился. Избранницей Юрия Фирсова стала блондинка, которая, по мнению публики, похожа на покойную Валентину. В интервью для издания StarHit яхтсмен рассказал о новой главе жизни.

Фирсов заявил, что обрел счастье в этих отношениях. При этом он не стал раскрывать личность возлюбленной и историю их знакомства. Юрий лишь уточнил: его супруга занимается ландшафтным дизайном.

К слову, не все пользователи Сети одобрили брак Фирсова. Многим показалось, что яхтсмен слишком быстро забыл покойную супругу.

«Новая жертва? И сколько продлится этот брак? На Валечку похожа», — написали подписчики.

Юрий не стал молчать и ответил на обвинения в свой адрес. По словам Фирсова, постоянно горевать он не может, поэтому он пожелал всем негодующим заняться своей жизнью.

Ранее мы писали о том, что дочь Валентины Легкоступовой отреагировала на свадьбу Юрия Фирсова полным равнодушием. Подробности смотрите в этой статье.