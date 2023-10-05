«Впилась в мою ногу»: Ольгу Орлову укусила собака

Ольга Орлова пострадала от укуса домашней собаки, об этом сообщает Газета.Ru.

Телеведущая в личном блоге рассказала, что ее вечер закончился увечьями. Когда Орлова пришла забирать малолетнюю дочь из манежа, на нее напала собака. В итоге пес укусил ведущую в ногу. По словам Орловой, собака по кличке Дина ежедневно охраняет ее дочь, сидя рядом с манежем.

«Вчера наш вечер с Диной закончился не очень. Она охраняла манеж Ани, в котором никого не было, я подошла взять ее спать, и Дина мамку укусила. Вот так вот... через спортивные штаны впилась в мою ногу. Бессовестная. Манеж охраняла, ужас какой», — рассказала она.

Знаменитость призналась, что все равно не беспокоится за здоровье дочери. Собака не отходит от маленькой Ани ни на секунду. Даже когда Орлова купает дочку, Дина все равно находится рядом с ней.

Напомним, Ольга Орлова очень любит животных. В доме у нее живут четыре собаки и кошка, всех их она забрала из приюта.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Орлова призналась, что ее семью содержат бывший и нынешний мужья. При этом она подчеркнула, что и сама зарабатывает на жизнь.