Ольга Орлова поделилась своим опытом жизни содержанкой

Певица Ольга Орлова поразмышляла на тему финансовых отношений в паре и заявила, что в ее понимании мужчина должен содержать семью, а женщина, если имеет возможность, может зарабатывать, но не обязательно на ровне или больше. Например, в семье телеведущей деньги в основном появляются благодаря бывшему и нынешнему мужьям.

По признанию звезды социальных сетей, многие могут считать ее образ жизни содержанским. Однако она сама работает с 16 лет и не видит ничего плохого в том, чтобы большинство трат брал на себя именно мужчина.

«У меня всегда были и есть свои независимые деньги. Мой бывший муж и мой нынешний практически полностью содержали и содержат семью. Это можно считать "на содержании"?» - поделилась Ольга в личном блоге.

Орлова уверена, что нормальный мужчина сам всегда хочет, чтобы женщина за ним была как за стеной. Однако она не исключает, что у каждой пары свои нормы в этом плане. Главное, чтобы обоих все устраивало.

Ранее Ольга Орлова рассказала, что ее может оттолкнуть на свидании с мужчиной.