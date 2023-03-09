«Впервые за 6 лет»: как отношения с Кристиной Асмус повлияли на заработок ее любовника

После развода с Харламовым личная жизнь Кристины Асмус особенно интересует публику. На фоне постоянных скандалов с экс-супругом отношения знаменитости с начинающим актером кажутся настоящей идиллией. Вот почему поклонники Кристины искренне рады за то, что она наконец-то обрела женское счастье. К слову, от романа с бывшей женой Харламова Евдокимов тоже немало получил. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», за последнее время карьера молодого человека начала резко расти.

По информации источника, Асмус и Евдокимов познакомились на съемках сериала «Фишер». Разница заключается в том, что у девушки была одна из главных ролей, а у Романа только эпизодическая. Но все изменилось после того, как знаменитости объявили об отношениях. Теперь у молодого человека череда громких премьер и значимых ролей.

Сообщается, что по просьбе 34-летней артистки, худрук одного столичного театра утвердил Евдокимова на роль возлюбленного героини Асмус в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда».

Сам же мужчина с особым трепетом отреагировал на происходящее: «Впервые за 6 лет я вышел на Большую сцену».

«До романа с Кристиной этого парня никто не знал, а тут, пожалуйста, — ворох премьер», — написали журналисты Telegram-канала «НеМалахов».

Ранее 34-летняя Асмус заговорила о пластических операциях. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой певица Валерия рассказала о самочувствии своей мамы. Возлюбленная Пригожина сообщила: ее родительница не только переболела «странным» вирусом, но и перенесла операцию по замене суставов. Полное высказывание знаменитости смотрите здесь.