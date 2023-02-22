«Неприятие себя»: 34-летняя Кристина Асмус заговорила о пластических операциях

Кристина Асмус всегда была откровенна с публикой. В своей социальной сети знаменитость не боится обсуждать проблемы личной жизни и многие актуальные вопросы повседневности. На этот раз 34-летняя актриса написала пост, посвященный пластическим операциям.

По мнению Асмус, «объективизация женщины», «отсутствие любви» и «неприятие себя» — это самые страшные вещи, с которыми может столкнуться современная девушка. Вот почему экс-избранница Харламова призвала всех любить себя и отказаться от изменения внешности хирургическим путем.

«Я поняла, что я — счастливый человек. Люблю свое тело и лицо. Как жаль, что нет операций по самооценке. Девушки, пожалуйста, не делайте с собой ничего. Если операция не нужна по медицинским показаниям, то не слушайте никого», — высказалась актриса.

Также Кристина добавила: наше здоровье — важнее всего. Вот почему не стоит «разрушать себя».

Ранее Асмус сообщила о своем страхе. Что именно беспокоит знаменитость — читайте в этой статье.