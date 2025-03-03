«Впервые я решилась спеть»: в шоу «Маска» рассекретили Овечку

Из шоу «Маска» выбыл еще один участник — Овечка. Оказалось, что ею была телеведущая Ксения Бородина. Уже после эфира она вышла на связь с поклонниками и призналась, что ей было очень интересно сниматься в проекте, так как это был первый раз, когда она запела.

Бородина рассказала, что держала в строгом секрете от всех свое участие в «Маске». Знали лишь некоторые, в том числе ее возлюбленный Николай Сердюков. Он забирал блогершу с репетиций и видел, как она горела этим шоу.

Телеведущая также отметила, что Овечка очень нравилась ее дочерям. Они обсуждали этого участника, даже не зная, что в костюме скрывалась мама.

«Это было невероятное приключение, когда ты на сцене поешь, но никто не знает, что это ты. Впервые я решилась спеть, и, как мне кажется, все очень мило получилось», - поделилась Бородина.

По словам Ксении, ей все же удалось в каком-то смысле победить в шоу, ведь члены жюри так и не узнали ее. Она отметила, что было много интересных догадок, но никто не предполагал, что под маской скрывается именно Ксения Бородина.

Ранее Эльдар Джарахов признался, что задыхался в костюме Капибары в шоу «Маска».