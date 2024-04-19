Впервые встал на ноги: как себя чувствует Юрий Куклачев после инфаркта и операции

Дрессировщик Юрий Куклачев впервые встал на ноги после инфаркта и операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артист цирка ведет себя даже слишком активно и уже сделал первые шаги после операции. Хотя врачи рекомендуют ему соблюдать покой. Но Юрий решился встать и первым делом посмотрел на себя в зеркало. За это время он оброс, поэтому попросил сына привезти ему бритву. Кроме того, звезда захотел мандаринов «для настроения».

Отмечается, что медики планируют выписать Куклачева через две-три недели. Потом его ждет реабилитация и отдых в санатории.

Напомним, что дрессировщик попал в больницу 12 апреля. В этот день у него проходило юбилейное шоу в Москве. В какой-то момент мужчина почувствовал себя плохо и пожаловался на сердце. После госпитализации выяснилось, что у него был обширный инфаркт, понадобилась операция. Отмечается, что хирургическое вмешательство длилось целых три часа.

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