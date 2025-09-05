Родила бывшая девушка: российский рок-музыкант впервые стал отцом

Солист российской рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов впервые стал отцом. 29-летний музыкант рассказал, что у него родился сын.

Радостной новостью артист поделился в своем Telegram-канале.

«Впервые в жизни я сегодня стал отцом», — рассказал Глеб.

Запись Викторова собрала более 23 тыс. лайков. В комментариях пользователи начали активно поздравлять Глеба с пополнением в семье.

Певец пояснил, что у него родился сын и опубликовал фото, на котором виднеется малыш.

«У него депрессия в ноль лет», — пошутил музыкант.

Имя ребенка рок-артист пока не раскрывает.

В комментариях подписчики предположили, что малыш появился на свет от бывшей девушки знаменитости Влады Морозовой. Летом она рассказала о своей беременности, не уточнив, кто отец ребенка, но намекая, что сохранила с ним доверительные отношения.

«С отцом ребенка у нас сложились добрые, уважительные отношения. Хотя мы не живем вместе», — говорила она.

Напомним, Глеб Викторов прошел длительное лечение в рехабе и лишь недавно начал постепенно восстанавливать карьеру. Продюсер Сергей Дворцов рассказывал сайту «Страсти», что артист зарабатывал от 1 млн рублей за концерт.