Впервые ставшая мамой Сати Казанова объяснила, почему скрывает имя и лицо дочери

Певица Сати Казанова объяснила, почему поклонники все еще не узнали имя ее дочери. По признанию артистки, она не чувствует, что готова показать публике ребенка. Пока ей хочется отгородить новорожденную от посторонних.

В конце ноября 2024 года Сати впервые стала мамой. Она охотно делилась подробностями беременности, однако после родов отказалась демонстрировать дочь и даже говорить, как ее назвала. Казанова заявила — это не прихоть или суеверие. Просто пока ей не хочется, чтобы общественность обсуждала ее ребенка.

«Просто до первых 40-45 дней жизни дочки хочется максимально отгородить ее от посторонних — это мое интуитивное желание, я не чувствую, что уже пора всем ее показать и рассказать, как ее зовут. Слишком она еще маленькая, хрупкая…» - поделилась Казанова с Леди Mail.

Также большое значение имеют традиции, которые Сати с мужем соблюдают. А они не позволяют даже выносить ребенка из дома первые 40 дней.

«И в этом на самом деле очень много мудрости, потому что в данный период мама с младенцем находятся в очень тонком состоянии, между двух миров — они только родились, нужно дать им освоиться и привыкнуть друг к другу без вмешательства посторонних», - отметила певица.

Ранее Сати Казанова рассказала о поддержке мужа во время родов.