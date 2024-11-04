«Брал за руку и молчал, дышал со мной»: Сати Казанова рассказала, как муж поддерживал ее во время родов

23 октября Сати Казанова впервые стала мамой — у певицы и ее мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, родилась дочь. В интервью StarHit экс-солистка группы «Фабрика» рассказала, как супруг поддерживал ее во время родов.

По словам 42-летней певицы, ее «лотосовые» роды в домашней атмосфере в перинатальном центре «прошли замечательно, бархатно, мягко». Сати Казанова рассказала, что у ее мужа даже возникло ощущение, будто они находились в храме. Специально для артистки для родового блока приобрели цветы, свечи и эфирные масла. Знаменитость призналась, что даже задумалась о втором ребенке.

«Свет был приглушен. Для меня набрали огромную ванну с водой, и она действительно сильно облегчила схватки. Выглядело все волшебно! <…> Похоже, я одна из тех рожениц, которые еще до выхода из больницы говорят: „Хочу вернуться за вторым». Ушла именно с таким чувством“», — поделилась Сати Казанова.

Во время родов рядом с певицей находился ее муж, который всевозможными способами поддерживал жену и помогал ей. Сати Казанова заверила, что за семь лет совместной жизни Стефано Тиоццо показал себя надежным человеком.

«Он был настолько включенным, бережным, массировал мне спину, руки, ноги, приносил воду, чай. Все время спрашивал: „Что я могу для тебя сделать? Что предложить? Как я могу тебе помочь?“» Или просто брал за руку и молчал, дышал со мной, когда видел, что я не хочу разговаривать. Это бесценно», — заявила артистка.

Экс-солистка «Фабрики» отметила, что супруг «прошел весь путь до конца, увидел роды со всех сторон» и до сих пор восхищается женой.

«Говорит, что любит меня значительно сильнее, чем когда-либо, каждый день повторяет: „Я так горжусь тобой, ты такая сильная!“ И это взаимно», — рассказала певица.

Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова раскрыла, чего ей не хватает в декрете.