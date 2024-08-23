«Впервые слышу об этой цифре»: адвокат Яна Абрамова о новом иске Алсу на 10 млрд рублей

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы бизнесмена Яна Абрамова, не смог подтвердить появившуюся в СМИ информацию о том, что певица Алсу подала документы о разделе имущества на сумму 10 миллиардов рублей.

«Мы действительно получили некое исковое требование, уточненное, в котором имеются новые пункты и цифры. Нужно садиться и читать. Но до 7 октября у нас еще много времени, чтобы изучить документ. Поэтому про 10 млрд рублей я ничего не могу сказать. Впервые слышу об этом», — сказал юрист в беседе с Kp.ru.

Он подчеркнул, что Ян Абрамов больше не препятствует разводу, поэтому брак официально будет расторгнут в суде 27 августа.

Ранее сообщалось, что часть общего имущества Алсу требует передать ее отцу Ралифу Сафину, известному бизнесмену и члену Совета Федерации. Так как в деле появляется новое лицо, то суд взял паузу. Предполагается, что из-за изменения хода заседания следующее состоится не раньше 7 октября.

При этом сам Абрамов предлагал певице 2,5 миллиарда рублей, но она отказалась и выдвинула свои требования на 100 страницах. Алсу планирует поделить элитные квартиры, дома, автомобили, акции и доли в различных компаниях.