В разделе должен участвовать отец: у Алсу появились новые требования в суде против Абрамова

Исполнительница Алсу и ее муж Ян Абрамов продолжают бракоразводный процесс и дележку имущества. Все оказалось не так просто: Хамовнический суд Москвы не смог решить вопрос о разделе квартир и особняков пары — у певицы появились новые требования, передает mk.ru.

Алсу считает, что часть общего имущества должна отойти ее отцу Ралифу Сафину, известному бизнесмену и члену Совета Федерации. Так как в деле появляется новое лицо, то суд взял паузу. Предполагается, что из-за изменения хода заседания следующее состоится не раньше 7 октября.

Список имущества супругов составляет около 100 страниц. С ним не успели ознакомиться даже некоторые адвокаты.

Ранее защитник Яна Абрамова Александр Добровинский намекнул, что у Алсу появился новый мужчина. В связи с этим бизнесмен больше не намерен настаивать на сохранении брака.