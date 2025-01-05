«Впервые пустила слезу»: жена Гарика Харламова расплакалась при свекрови
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На новогодних праздниках звезды стараются культурно проводить время с близкими. Катерина Ковальчук и Гарик Харламов решили сходить в Большой театр на нашумевшего «Щелкунчика». Компанию знаменитостям составила мама юмориста Наталья Харламова.
Для выхода в свет 31-летняя актриса выбрала элегантный образ — блузу с эффектным разрезом на спине и черную мини-юбку. Катерина распустила волосы и отдала предпочтение натуральному макияжу. Гарик пошел в театр в белой футболке и пиджаке, а его мама решила надеть классическое платье с прозрачными вставками. Из украшений Наталья отдала предпочтение крупному колье.
Молодожены сделали совместное фото с Натальей. На снимке, размещенном в социальных сетях, они улыбнулись и обнялись.
Катерина снялась вдвоем со свекровью — заметно, что у них хорошие отношения. На другом кадре Ковальчук появилась на балконе на фоне сцены.
«„Щелкунчик“! Как же это было волшебно! Кажется, я впервые пустила слезу на балете. То чувство, когда настолько красиво, что плачешь от восторга! Спасибо мужу за подарок», — поблагодарила актриса супруга за культурное мероприятие.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поженились в августе 2024 года. В следующем году молодожены планируют стать родителями. Ранее юморист был в браке с Кристиной Асмус, в котором родилась дочь Настя.