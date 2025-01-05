«Впервые пустила слезу»: жена Гарика Харламова расплакалась при свекрови

На новогодних праздниках звезды стараются культурно проводить время с близкими. Катерина Ковальчук и Гарик Харламов решили сходить в Большой театр на нашумевшего «Щелкунчика». Компанию знаменитостям составила мама юмориста Наталья Харламова.

Для выхода в свет 31-летняя актриса выбрала элегантный образ — блузу с эффектным разрезом на спине и черную мини-юбку. Катерина распустила волосы и отдала предпочтение натуральному макияжу. Гарик пошел в театр в белой футболке и пиджаке, а его мама решила надеть классическое платье с прозрачными вставками. Из украшений Наталья отдала предпочтение крупному колье.

Молодожены сделали совместное фото с Натальей. На снимке, размещенном в социальных сетях, они улыбнулись и обнялись.