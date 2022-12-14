Впервые после расставания с Молочниковым Варнава заговорила о свадьбе

Когда-то Екатерина Варнава и Александр Молочников считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. От счастья девушка изменилась до неузнаваемости, а известный актер, славившийся своими любовными похождениями, в корне пересмотрел свой взгляд на семью. Пара даже решилась на тайный брак, но, к сожалению, он просуществовал недолго: супруги развелись, а о причине расставания так и не стали говорить. Теперь, когда длинноногая красавица Варнава вновь одна, она нередко получает вопросы о новых отношениях. В своей социальной сети звезда «Comedy Woman» решила удовлетворить интерес поклонников.

Так, девушка в игривой манере ответила на вопрос о замужестве. Она опубликовала ролик со своим участием в известном юмористическом шоу, во время которого звучат следующие слова: «Я хочу найти очень-очень богатого мужа, чтобы он сразу все резко на меня переписал и сдох».

Подобную шутку оценили все звездные коллеги Екатерины. Тем не менее поклонники Варнавы отметили, что, возможно, юмор - защитная реакция на больную тему. Скорее всего, девушка до сих пор не отошла от расставания с Молочниковым, поэтому она не готова к новым отношениям.

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