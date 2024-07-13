Впервые после ампутаций: Костомаров исполнил трогательный танец на льду с Оксаной Домниной

В разговоре с РИА Новости Костомаров признался, что очень волновался во время исполнения номера. Однако он испытал огромный стресс и вместе с этим удовольствие. Спортсмен отметил, что не все получилось так, как хотелось, но в дальнейшем Роман надеется сделать номер более наполненным.

По словам Костомарова, все детали в танце были сложными, учитывая его состояние здоровья, особенно «беговые в другую сторону» и наличие переходов. Супруга фигуриста после выступления предложила внести мужа в Книгу рекордов Гинесса, но Роман сказал, что не стоит этого делать.

Напомним, что в прошлом году фигурист был на грани жизни и смерти. Он попал в больницу с подозрением на пневмонию, и за считанные дни у него появились осложнения. Из-за сепсиса и проблем с кровообращением врачи приняли решение ампутировать конечности звездного пациента. Он лишился обеих ног ниже колена и кистей рук.

Ранее Роман Костомаров заявил, что его жене Оксане Домниной нужно поставить памятник.