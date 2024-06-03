Фигурист Роман Костомаров считает, что жене Домниной нужно поставить памятник

Фигурист Роман Костомаров считает, что жене Оксане Домниной нужно поставить памятник. Об этом сообщает RT.

В 2023 году Костомаров был госпитализирован с пневмонией. За время, проведенное в больнице, он перенес инсульт и ампутацию конечностей. Несмотря на это, Роман встал на протезы, вернулся к привычной жизни и вновь вышел на лед. Фигурист не отрицает, что не справился бы без поддержки жены. Оксана была рядом с ним в больнице и сейчас поддерживает в любых начинаниях. Костомаров считает, что Домниной нужно поставить памятник за то, что она для него сделала.

«Всем этим занималась Оксана, и ей реально надо памятник поставить за всё, что она для меня сделала и продолжает делать», — высказался спортсмен.

Роман добавил, что сумел восстановиться и благодаря государству, которое компенсировало покупку протезов. По словам фигуриста, «бумажной волокитой» занималась Домнина.

«Государство в этом плане сильно помогает, есть такая опция. Сначала оформляешь все необходимые документы, берёшь кредит, покупаешь протез за свой счёт, и только потом в течение нескольких месяцев государство эти траты компенсирует», — резюмировал Роман.

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