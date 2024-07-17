«Впервые посетили знаменитый собор»: Иосиф Пригожин и Валерия проводят время в Стамбуле

Продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия проводят время в Стамбуле. Знаменитости взяли экскурсию по Стамбулу и впервые посетили знаменитый собор.

Подробностями Пригожин поделился на своей странице в соцсетях.

«Экскурсия по Стамбулу. Приезжали сюда на протяжении 20 лет и только впервые посетили знаменитый Собор святой Софии», - поделился продюсер.

Он показал фото с женой внутри достопримечательности. Валерия была одета в спортивные брюки, кроссовки и футболку, голова покрыта синим платком. Пригожин появился в черной футболке и темных джинсах.

Валерия на своей странице разместила фрагмент видео с экскурсии. Гид предлагал сфотографировать певицу.

Также исполнительница сделала публикацию, в которой написала: «Византий, Новый Рим, Константинополь, Стамбул – это все он, великий город, в котором сплелись воедино наследие христианства, ислама и даже язычества. Интереснейшая экскурсия заставила посмотреть на него другими глазами».

В начале июля Пригожин с Валерией отправились в Сербию. Продюсер писал, что там «замечательные люди».