Опубликовано 01 июля 2024, 19:13
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«Какие здесь замечательные люди»: Иосиф Пригожин и Валерия отправились в Сербию
Иосиф Пригожин с Валерией отправились в Сербию и показали фото из Белграда.
© Starface.ru
Продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией отправились в Сербию. Пара публикует фотографии из столицы государства – Белграда – на своих страницах в соцсетях.
Пригожин ограничивается селфи с женой на фоне разных достопримечательностей. Валерия же на одном из снимков написала: «В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди».
На снимках Иосиф и Валерия удобно одеты. Продюсер запечатлел себя и жену в футболках, солнечных очках и удобной обуви.
Цель поездки не разглашается.
Ранее в июне пара отпраздновала 20-летие со дня свадьбы. Супруги выбрали для празднования уютный ресторан.
Знаменитости провели вечер вдвоем. Пригожин подарил Валерии букет роз, вместе они задули свечи на десертах.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева