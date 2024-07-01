«Какие здесь замечательные люди»: Иосиф Пригожин и Валерия отправились в Сербию

Продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией отправились в Сербию. Пара публикует фотографии из столицы государства – Белграда – на своих страницах в соцсетях.

Пригожин ограничивается селфи с женой на фоне разных достопримечательностей. Валерия же на одном из снимков написала: «В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди».

На снимках Иосиф и Валерия удобно одеты. Продюсер запечатлел себя и жену в футболках, солнечных очках и удобной обуви.

Цель поездки не разглашается.