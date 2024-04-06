«Когда-то же все было хорошо»: Илья Соболев впервые за 7 лет поговорил с Алексеем Смирновым

Илья Соболев сделал первый шаг к примирению с Алексеем Смирновым спустя 7 лет после крупной ссоры. В шоу «Натальная карта» комик позвонил бывшему приятелю.

В 2013 году Илья Соболев присоединился к дуэту Алексея Смирнова и Антона Иванова. Артисты выступали втроем в Comedy Club, однако вскоре коллектив распался из-за творческих разногласий.

Как утверждает Соболев, они со Смирновым часто говорили на повышенных тонах, несмотря на схожие черты характера. Только вот бурные обсуждения в какой-то момент переросли в личный конфликт.

«Это, знаешь, когда люди расстаются, прожили десять лет, жена говорит: «Мы любили друг друга. У нас с тобой было все вместе», а муж: «Ничего не было». Или жена говорит: «Я никогда тебя не любила. Я всегда встречалась с поваром из пекарни», – прокомментировал Илья Соболев.

После распада трио комик оборвал все связи с коллегой по цеху, но теперь он с теплотой вспоминает их дружбу.

«Мне было обидно за определенный эпизод внутри нашего коллектива. Но глобально, прошло время, я все отпустил», – заявил артист.

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко порекомендовала Соболеву все же позвонить Смирнову, чтобы проверить их совместимость по нумерологии. Комик принял предложение Олеси и связался с Алексеем.

«Когда-то же все было хорошо. Помнишь, мы вместе на Metallica ходили?» – говорит Илья старому приятелю.

Когда Иванченко посмотрела совместимость бывших участников трио, то пришла в восторг. Она подчеркнула, что знаменитости просто обязаны дружить.

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