«Не представляю жизни без тебя»: Анна Пересильд в день рождения призналась парню в любви

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна празднует день рождения 20 мая. Ей исполнилось 16 лет. В важный день Анна Пересильд сообщила о появлении парня, который изменил ее жизнь.

Соответствующий пост появился в соцсетях молодой актрисы.

16-летняя Анна призналась, что несмотря на такой возраст, пришла к выводу: «любовь спасет нас всех». Она назвала себя счастливым человеком – с рождения Пересильд живет в любви и находит это во всем.

Отдельные слова Анна посвятила матери. Актриса отметила, что благодаря ей появилась на планете и живет «самую прекрасную жизнь». Пересильд обратилась к ней со словами «мое счастье».

Отдельно актриса рассказала о любви. Она призналась в чувствах неназванному избраннику и пообещала любить его всегда.

«В этом году в моей жизни появился человек, который поменял мою жизнь кардинально. Человек, благодаря которому я поняла, что такое настоящая любовь. Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, за то, что любишь меня как-то по-особенному. Я и вправду не представляю жизни без тебя», - поделилась Анна.

Пересильд также упомянула сестру, бабушку с дедушкой, папу. Она знает, что родные «всегда окутают сильной любовью».

Ранее Анна говорила об изменах, вспоминая бывшего возлюбленного. Она делилась, что разрыв с ним был трудным.