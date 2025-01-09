«Впервые был»: Эмин Агаларов провел новогодние праздники в новом месте

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов провел новогодний отпуск в Таиланде. Он взял с собой в путешествие жену Алену Гаврилову и дочь Афину. Мужчина признался в соцсетях, что впервые побывал в этой экзотической стране.

Знаменитость поделился, что ему понравилась культура и времяпрепровождение. Семья побывала в заповеднике, где увидела жизнь слонов, прокатилась на тарзанке и отдохнула на яхте. Был и пляжный отдых.

«Я впервые был в Таиланде. И нам очень понравился наш семейный отпуск. Теперь батареи заряжены, и я готов на новые свершения», — рассказал в личном микроблоге Агаларов.

Фанаты певца были удивлены выбором места для отпуска. Раньше бизнесмен чаще всего отдыхал в Европе или в США. К примеру, в прошлом году Эмин отдыхал с семьей на яхте и был на Средиземном море. Подписчики также отметили, что после воссоединения с Аленой мужчина стал более веселым и чаще выходит на связь в соцсетях. Он показывает не только рабочие будни, но и домашний контент, а также семью.

Ранее мы писали о том, что поклонники восхитились фигурой вдовы Валентина Юдашкина. 66-летняя Марина проводит отпуск с семьей дочери под солнцем в бикини.