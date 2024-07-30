«Впереди планеты всей»: Сергей Лазарев нанял хореографа из Южной Кореи для подготовки нового шоу

Певец Сергей Лазарев сообщил, что нанял хореографа из Южной Кореи для подготовки нового шоу. Артист решил быть одним из первых российских артистов, кто сотрудничает с корейскими танцорами.

Комментарий Лазарева приводит Telegram-канал «Звездач». Артист рассказал, что всегда сотрудничает с танцорами из разных стран.

«Сейчас тенденция такая, что корейские, азиатские хореографы впереди планеты всей. Я решил быть одним из первых, кто сотрудничает с корейским хореографом для российской сцены. Потому что я начинаю ставить новое шоу, делаю новые номера. Специально пригласили хореографа из Кореи, его зовут Джаймо», - поделился певец.

По его словам, танцор работает с известными в Корее артистами. Знакомство с ним Лазарев назвал «новым витком».

«Новое сотрудничество для меня и российского шоу-бизнеса в том числе. Посмотрим, что из этого выйдет», - заключил исполнитель.

Ранее сообщалось, что танцор певицы Леди Гаги упал во время открытия Олимпийских игр.