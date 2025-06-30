«Впереди осталось совсем немного»: певец Александр Буйнов поздравил внучек-двойняшек с окончанием 9 класса

Певец Александр Буйнов посетил выпускной внучек-близняшек Софьи и Дарьи. В своей соцсети артист выложил фотографии с мероприятия.

Наследницы единственной дочери 75-летнего певца Юлии окончили 9 класс. Знаменитый дедушка пришел на торжественную церемонию вручения аттестатов.

«Впереди осталось совсем немного, и предстоит выбирать профессию. Кто знает, может быть, вольются в семью шоу-бизнеса, я не против. Но, чую, что девчонки не хотят», — написал Буйнов в своем аккаунте.

В любом случае, добавил звездный дедушка, он обещает всегда и во всем их поддерживать.

Также певец отметил, что 3 июля девочки выйдут с ним на одну сцену во время концерта, посвященному Дню любви, семьи и верности. Приздник пройдет в Большом зале Кремлевского дворца.

Ранее «Страсти» писали о том, как певец Александр Буйнов в 65-й день рождения супруги Алены поделился в соцсети редкими кадрами избранницы.

Также мы сообщали о том, что артист отказался организовывать повторную свадьбу с женой в честь 40-летия их совместной жизни.