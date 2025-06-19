Певец Александр Буйнов опубликовал редкое фото 65-летней жены Алены в ее юбилей

Певец Александр Буйнов опубликовал редкое фото 65-летней жены Алены. Артист поделился снимком супруги в соцсети.

Супруга Буйнова отметила 65-летие, и в честь этого события артист написал трогательный пост. Александр опубликовал редкое фото Алены с красным платком и розой на голове и публично признался ей в любви. По словам знаменитости, его чувства к супруге сильны, как и в молодости.

««Любовь — огромная страна, чудесных тайн она полна... С пути там можно сбиться, и чтоб не заблудиться, ты не ходи туда одна!». Когда-то пел я эту песню в молодости... И знаете, ничего не изменилось с тех пор. Как зашли мы с тобой, моя Аленка, в эту страну, так и идем, взявшись за руки», — высказался он.

К поздравлениям присоединились и подписчики Буйнова. Многие отметили красоту Алены и сравнили с цыганкой Кармен.

«Красавица! Кармен! Королева! Женщина-любовь. Вы очень достойная пара», — написали россияне.

Напомним, брак с Аленой стал для музыканта третьим. По словам артиста, он всегда мечтал о такой женщине, как она. Супруги вместе почти 40 лет, но родителями так и не стали.

Ранее 75-летний Александр Буйнов признался, что был на грани развода с женой Аленой. Подробности читайте в этой новости.