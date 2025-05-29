«Впереди еще очень долгое лечение»: страдающего от депрессии Дмитрия Позова выписали из психбольницы

Звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов вернулся домой из психбольницы. В личном Telegram-канале он рассказал, что его выписали после двух недель лечения.

В середине мая юморист признался поклонникам, что столкнулся с несколькими проблемами в жизни. Дмитрий начал много пить, ушел из семьи, и у него диагностировали депрессию. Когда он совсем перестал справляться со своим состоянием, супруга помогла ему лечь в клинику.

Лечение Позова заняло две недели. По его словам, он много гулял на свежем воздухе, отдыхал, ходил на процедуры. И даже после выписки артисту придется продолжать следить за своим состоянием и соблюдать рекомендации врачей.

«Сейчас я ворвусь в жизнь и будет сложнее. Впереди еще очень долгое лечение, таблетки, консультации, работа над собой. Но я постараюсь пройти это до конца», - поделился Дмитрий.

Юморист также обратился к своей жене Екатерине и поблагодарил ее за заботу. Он подчеркнул, что даже на грани развода она не оставила его одного в тяжелой жизненной ситуации.

Ранее Дмитрий Позов раскрыл причину расставания с женой.