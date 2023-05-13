Впечатленная крестинами певица Слава раскрыла неожиданный секрет о внуке

Певицу Славу (Анастасия Сланевская) захлестнули эмоции, и она не смогла сдержать в тайне имя своего внука от старшей дочери Александры Морозовой. Знаменитость опубликовала видео с крестин в своем микроблоге.

Оказалось, что мальчика назвали Арсением.

«А у нас сегодня самый светлый день! Мы крестили нашего малыша, нашего Арсения», – написала под постом Слава.

Напомним, что Александра Морозова в ноябре 2022 года вышла замуж за предпринимателя по имени Андрей. В январе пара объявила о беременности.

Ранее мы писали, что певица Слава после громкого расставания с Анатолием Данилицким появилась на публике с новым мужчиной.