10:28, 13 мая 2023
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Впечатленная крестинами певица Слава раскрыла неожиданный секрет о внуке
Певица Слава не смогла смолчать: рассекречено имя внука.
Певицу Славу (Анастасия Сланевская) захлестнули эмоции, и она не смогла сдержать в тайне имя своего внука от старшей дочери Александры Морозовой. Знаменитость опубликовала видео с крестин в своем микроблоге.
Оказалось, что мальчика назвали Арсением.
«А у нас сегодня самый светлый день! Мы крестили нашего малыша, нашего Арсения», – написала под постом Слава.
Напомним, что Александра Морозова в ноябре 2022 года вышла замуж за предпринимателя по имени Андрей. В январе пара объявила о беременности.
Ранее мы писали, что певица Слава после громкого расставания с Анатолием Данилицким появилась на публике с новым мужчиной.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Соцсети
Автор:Галина СьюТеги: