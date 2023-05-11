Обнимались на лестнице: певица Слава предъявила нового мужчину

Певица Слава после громкого расставания с гражданским мужем Анатолием Данилицким стала скрывать личную жизнь и рассказывала только о своей радости от рождения внучки. Напомним, что в конце марта 42-летняя артистка стала бабушкой! Но это не помешало ей провести вечер в сексуальном платье с бокалом в руках и рядом со жгучим красавцем.

Многие поклонники надеялись, что исполнительница воссоединится с Анатолием, с которым прожила не один десяток лет вместе. Но она, похоже, забыла о бывшем избраннике. Слава сделала пластику тела, много работает и посещает светские мероприятия. Она не отказывается от выпивки и флирта с молодыми коллегами.

На днях в Сети появилось видео, на котором певица отдыхала в компании известного брюнета. На кадрах Слава позировала в платье с соблазнительным вырезом, держала в руках бокал напитка и улыбалась певцу Натану. Он является представителем лейбла Black Star. Поклонники отметили, что звезды прекрасно смотрятся друг с другом, а химия между ними чувствуется даже через экран.