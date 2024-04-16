«Впечаталась в торт лицом»: покинувшая Россию Кристина Асмус отметила день рождения в Венеции

Актриса Кристина Асмус, которая недавно улетела из России на съемки в Хорватию, отметила день рождения в Италии. В личном блоге звезда сериала «Интерны» рассказала, почему приняла решение встретить 36-летие в Венеции, и рассказала, как провела праздник.

По словам Кристины Асмус, изначально она хотела отметить день рождения на Алтае. Актриса уже все распланировала, купила билеты. Однако несколько дней назад артистку пригласили на съемки в Хорватии, и она прилетела в Загреб с пересадкой в Стамбуле. Вместе с Кристиной Асмус в Хорватию отправились ее дочь Анастасия и партнер по новому проекту, актер Денис Шведов.

Находясь в Хорватии, актриса спонтанно решила встретить свой день рождения в Венеции.

«Вчера в свой день рождения я просыпаюсь и вдруг понимаю, что совсем близко... Италия! Беру машину и спонтанно еду дочке показывать Венецию! И это было лучшим решением!» — призналась Кристина Асмус.

Экс-супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова отметила, что у нее не было плана, конкретного маршрута и целей. Они с дочерью просто гуляли и наслаждались отдыхом. Кристина Асмус также опубликовала в соцсети серию снимков из Венеции.

«Мы просто гуляли! И заходили в первые попавшиеся кафе, и пирожных со свечкой у меня было три, а еще я впечаталась в торт лицом и познакомилась с прекрасной пожилой парой. В общем, мы провели совершенно класснючий мой день рождения в Венеции! И этот день совершенно не претендовал на то, чтобы стать особенным в жизни. Но он стал им», — поделилась актриса.

В личном блоге Кристины Асмус ее поздравили Елизавета Боярская, Наталья Подольская, Лиза Арзамасова, Дарья Повереннова, Татьяна Брухунова, Марина Федункив и другие знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Асмус рассказала о прошлых отношениях и дала девушкам совет.