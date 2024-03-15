«Бросала важнейших мужчин»: Асмус рассказала о прошлых отношениях и дала девушкам совет

Актриса Кристина Асмус заявила, что бросала важнейших мужчин в своей жизни. В соцсетях артистка порассуждала об отношениях и вновь затронула тему домашнего насилия.

Знаменитость призвала женщин любить себя и перестать соответствовать чужим ожиданиям. Кристина привела в пример свою жизнь, отметив, что расставалась с возлюбленными.

«Я в сомнениях бросала важнейших мужчин в своей жизни, но каждый раз с такой силой вспархивала и счастлива! Поверьте, там не страшно», – заявила артистка.

В прошлом звезда рассказывала, что пережила домашнее насилие. А теперь все чаще затрагивает эту тему. Она призвала девушек перестать терпеть плохое отношение и уходить.

«Особенно если поднял руку и пытается повесить на вас чувство вины. Не давайте изводить себя. Вы не виноваты в его агрессии и не должны с этим разбираться. Знайте, что вы достойны того, кто будет принимать вас полностью, даже в самый неочевидный момент», – добавила Кристина.

Асмус также посоветовала дамам не сравнивать себя с другими. Она отметила, что никто никому ничего не должен.

«Вы должны только себе — быть счастливы!» — подытожила девушка.

Ранее актриса Кристина Асмус поделилась впечатлениями от трехчасовых съемок под водой. Эта работа оказалась экстремальной, но девушка была довольна собой. Поклонники переживали за звезду, ведь она решилась на это после болезни и высокой температуры 39.