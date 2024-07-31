Впадала в ярость и кусалась: Светличная могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли

Актриса Светлана Светличная могла оказаться в психиатрической больнице из-за опухоли в головном мозге. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 84-летней знаменитости нашли новообразование в лобной доле мозга.

По данным источника, артистка с 2017 года проходит лечение в ПНД. У нее болезнь Альцгеймера, поэтому она испытывает проблемы с речью и мышлением. Кроме того, женщина практически потеряла память и нуждается в помощи врачей, которые следят за ней. Светличная проводит в кровати большую часть времени и иногда не может двигаться без посторонней помощи.

«Бывало, что Светлана впадала в ярость и кусала медсестру», – отмечает источник.

Сообщается, что звезда могла получить когнитивные расстройства из-за опухоли в голове. Из-за возраста ей не могут провести хирургическое вмешательства. Ее материалы были отправлены на биопсию, скоро станет известен результат – злокачественные или доброкачественные у нее новообразования.

Отмечается, что до этого у Светланы обнаружили две небольшие опухоли в нижней части черепа.

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