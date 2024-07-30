«Анализы раз в полгода, пью горстями таблетки»: Григорьев-Апполонов рассказал о здоровье на фоне рака у Кушанашвили
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54-летний певец Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что раз в полгода сдает анализы и несколько лет пьет «горстями» таблетки. Соответствующее видео привел шоумен Отар Кушанашвили – на кадрах артист выразил слова поддержки журналисту и рассказал о собственном здоровье.
«Я сдаю анализы чаще, чем раз в полгода. Полностью, весь чек. Лет пять пью горстями таблетки от печенки, желудка, тестостероны, витамины», - признался Григорьев-Апполонов.
Он назвал Кушанашвили безалаберным и выразил переживания за его здоровье.
«Я не думал, что ты такой безалаберный. Очень за тебя переживаю. **** тебе там предстоит. Мне Полупанов прислал твое сообщение», - произнес певец.
Григорьев-Апполонов обратился к Кушанашвили: «Держись, я с тобой. Если что я на связи. Обнимаю», - заключил он.
Ранее Кушанашвили делился, как перенес начало химиотерапии. Он говорил об отсутствии головокружения и тошноты.