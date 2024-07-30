НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 июля 2024, 21:28
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«Анализы раз в полгода, пью горстями таблетки»: Григорьев-Апполонов рассказал о здоровье на фоне рака у Кушанашвили

54-летний Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что пять лет пьет таблетки горстями.
«Анализы раз в полгода, пью горстями таблетки»: Григорьев-Апполонов рассказал о здоровье на фоне рака у Кушанашвили

© Tarakanov Vadim/East News

54-летний певец Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что раз в полгода сдает анализы и несколько лет пьет «горстями» таблетки. Соответствующее видео привел шоумен Отар Кушанашвили – на кадрах артист выразил слова поддержки журналисту и рассказал о собственном здоровье.

«Я сдаю анализы чаще, чем раз в полгода. Полностью, весь чек. Лет пять пью горстями таблетки от печенки, желудка, тестостероны, витамины», - признался Григорьев-Апполонов.

Он назвал Кушанашвили безалаберным и выразил переживания за его здоровье.

«Я не думал, что ты такой безалаберный. Очень за тебя переживаю. **** тебе там предстоит. Мне Полупанов прислал твое сообщение», - произнес певец.

Григорьев-Апполонов обратился к Кушанашвили: «Держись, я с тобой. Если что я на связи. Обнимаю», - заключил он.

Ранее Кушанашвили делился, как перенес начало химиотерапии. Он говорил об отсутствии головокружения и тошноты.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Отар Кушанашвили
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таблетки