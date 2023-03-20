Возвращения не будет: уехавший из РФ Дмитрий Назаров впервые вышел на сцену в Израиле

Когда-то Дмитрий Назаров имел большую армию поклонников и был востребованным актером в РФ. Но после провокационных высказываний мужчины все изменилось: теперь публика сделала его своим антигероем, а руководство театра, в котором он долго служил, оставило без работы. Выяснилось, что Дмитрий вместе с супругой отправился в Канны, где у них имеется собственный дом. Еще совсем недавно Назаров не оставлял надежду на возвращение в Россию, но, кажется, оно произойдет не в ближайшем будущем. Все дело в том, что Telegram-канал «НеМалахов» поделился новой информацией об артисте.

Так, в распоряжение журналистов попали кадры, на которых Назаров вместе с супругой впервые вышли на театральную сцену Израиля. Звездное семейство решило порадовать публику авторскими романсами и стихотворениями. Выступление состоялось 19 марта.

К слову, в недавнем интервью Дмитрий не стал скрывать, что скучает по творческой деятельности, однако подобное заявление он сделал в контексте слов о России. «Мы Россию не предавали. Мы вернемся в другой театр. Может, не в театр, но мы вернемся и будем творить», — говорил актер.

Не менее интересна та история, в которой 16-летняя дочка Юлии Началовой рассказала о последнем диалоге с ней. Подробности читайте в этой статье.