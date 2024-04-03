Возвращение старых игроков и обновленная студия: как изменится шоу «Своя игра» к 30-летнему юбилею

В шоу «Своя игра» вернется российский государственный и политический деятель Анатолий Вассерман, а также обновится студия. Изменения произойдут в связи с 30-летним юбилеем программы. Об этом сообщает StarHit.

Как рассказал телеведущий Петр Кулешов, несмотря на то, что формат проекта не менялся все эти годы, пришло время для чего-то нового. Это необходимо, так как уже настало совсем другое время. Поэтому продюсеры изменили дизайн студии, графическое оформление табло, а также позвали на съемки старых игроков, которые уже давно известны зрителям. Среди них Анатолий Вассерман, Юрий Хашимов, Александр Либера.

Отметим, что первый выпуск шоу «Слоя игра» вышел 7 апреля 1994 года. С тех пор через проект прошли многие люди, он обрел большое количество поклонников. По словам Кулешова, он до сих пор получает письма от фанатов, в которых подмечаются хитрые формулировки вопросов.

«Спасибо им большое! Думал ли я об этом 30 лет назад… Ну что вы, кто же из нас в юности думает, что будет через 30 лет!» - поделился телеведущий.

Ранее стало известно, что Гарика Мартиросяна убрали из жюри «Новой Фабрики звезд». Напомним, что в проекте участвует его племянница.