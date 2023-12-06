Возвращение Шуфутинского на ТВ: артист удивил зрителей своим похудением

Популярный шансонье Михаил Шуфутинский появится на ТВ после долгого отсутствия. Певец выступит в выпуске шоу «Дуэты». На новых фото звезда предстал заметно похудевшим. Об этом пишет StarHit.

В предстоящую пятницу зрителей ожидает первый эпизод нового сезона музыкальной программы на канале «Россия 1». Один из участников Михаил Шуфутинский удивил зрителей своим внешним видом. Если многие помнят его как мужчину с крепкой фигурой, то в последнее время артист значительно похудел, потеряв около 40 килограммов. Пока что Шуфутинский не раскрывает секрет своего преображения, однако с радостью делился эмоциями, связанными с участием в проекте.

Шуфутинский признался, что очень волновался. Сначала он думал, что его партнером в дуэте будет мужчина, так как исполняемая композиция – это обращение мужчины к женщине.

«Когда я услышал искаженный голос своего партнера, я стал лихорадочно думать, кто бы это мог быть? Но я и представить себе не мог, что мне так повезет!» – признался артист.

8 декабря в рамках музыкального шоу на канале «Россия 1» также выступят такие артисты, как Александр Ревва, Наташа Королева, которая примерила образ кокетки в коротком платье, Люся Чеботина, Клава Кока, Денис Клявер, Мария Зайцева, Хабиб, Юрий Антонов, у которого недавно были проблемы со здоровьем.

Ранее мы писали о том, почему певец Михаил Шуфутинский отказался от недвижимости на Мальдивах и Сейшелах.