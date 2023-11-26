Певец Михаил Шуфутинский отказался от недвижимости на Мальдивах и Сейшелах

Заслуженный артист РФ, певец Михаил Шуфутинский посетил музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM» в Москве и рассказал в беседе с журналистами, почему он отказался бы от недвижимости за границей.

По словам артиста, ему не нужны дома и апартаменты за рубежом. Вилле на Мальдивах или Сейшелах он предпочтет Москву.

«А зачем? Для чего мне дом? Дом — это привязанность, мой дом здесь. Я родился в Москве. Это моя страна, моя родина, зачем мне дом где-то?» —приводит News.ru слова шансонье.

Ранее Шуфутинский отменил все концерты за границей из-за нежелания покидать Россию. Артист заявил, что его смущает отношение к соотечественникам на Западе, а также раскритиковал уехавших звезд.

Мы также писали, что Шуфутинский высказался о россиянах, которые предпочли покинуть страну и перебраться за границу. По его мнению, не стоит их пугать ссылками в Колыму, но все-таки наказать за клевету нужно. Кроме того, Шуфутинский напомнил, что даже Александр Вертинский когда-то уехал, а потом вернулся в СССР, как и многие другие.