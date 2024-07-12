«Возвращение Шарикова»: Дмитрий Колдун поддержал идею пересъемки советской классики

Министерство просвещения РФ предложило создать ремейки 30 советских фильмов и экранизировать 15 произведений российской классики. Предполагается, что новые произведения поспособствуют «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Эту идею раскритиковали многие культурные деятели и артисты. Но некоторые звезды считают, что нужно дать шанс режиссерам. Певец Дмитрий Колдун предложил переснять картину «Собачье сердце».

Колдун предложил снять сиквел известного фильма и даже придумал для него название.

«Назвать, например, „Возвращение Шарикова“ или что-то в этом роде. Профессор Преображенский дает ему второй шанс и пересадил его не в тело маргинала-алкоголика, а в тело нормального человека», — рассказал певец в разговоре с Teleprogramma.pro.

Певец отметил, что за этим интересно было бы наблюдать. Однако, по его словам, только Булгаков может талантливо справиться со сценарием к фильму. Он сомневается, что успех фильма может повторить кто-то другой.

Ранее актер Александр Самойленко усомнился в успехе новой экранизации романа «Война и мир», которую собирается снять режиссер Сарик Андреасян.