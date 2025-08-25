НАШ ШОУБИЗ
«Возвращение легенды»: певица Елена Темникова опубликовала первый пост в соцсетях за год

Елена Темникова спустя год вернулась в соцсети и опубликовала фото в комбинезоне.
© Lomohov Anatoly/East News

Певица Елена Темникова вернулась в соцсети после долгого перерыва. Экс-солистка Serebro опубликовала фото в комбинезоне на фоне моря.

40-летняя знаменитость снялась в обтягивающем черном комбинезоне и фиолетовых солнцезащитных очках. Елена дополнила образ укладкой с мокрым эффектом.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что последняя публикация появилась в блоге Темниковой год назад. С тех пор знаменитость не общалась с подписчиками и не выходила в свет.

В комментариях подписчики очень обрадовались возвращению их кумира. Многие из них написали, что Елена хорошо выглядит — ее похвалили за стройную фигуру.

«Возвращение легенды», «Самая красивая», «Так рада видеть тебя», «Идеальная, как всегда», «Шикарная», «Так постройнела», «Выглядишь великолепно», «Вот это фигура», «Мой идеал», «Лучшая», — написали в комментариях.

В 2014 году звезда вышла замуж за руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. У пары есть дочь Александра.

Темникова покинула Serebro в 2014 году. С тех пор артистка начала выступать сольно. Последний альбом она записала в 2021 году. Продюсер Сергей Дворцов рассказывал сайту «Страсти», что продюсер Максим Фадеев мог «перекрыть кислород» певице и негативным образом повлиять на ее карьеру.

