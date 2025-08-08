«Не исключу, что Фадеев ей перекрывал кислород»: куда пропала и сколько зарабатывает Елена Темникова

Певица Елена Темникова прославилась благодаря группе SEREBRO, которую собрал продюсер Максим Фадеев. После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру и выпустила несколько хитов, но вскоре резко пропала со сцены. В разговоре с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов допустил, что на ее неудачи мог повлиять бывший наставник.

По словам Дворцова, у Фадеева есть такая особенность — он может мстить. Поэтому не исключено, что сольная карьера Темниковой не сложилась именно из-за разногласий с экс-продюсером.

«Я Максима Фадеева знаю. Он мстительный человек. Я не исключу, что Фадеев ей перекрывал где-то кислород. Это естественно», — поделился Дворцов.

Однако Темникова не завершила карьеру, уверен продюсер. Сергей Дворцов отметил, что артисты иногда берут паузу, чтобы разобраться со своими личными делами, а потом возвращаются в шоу-бизнес. То же, он считает, произойдет и с Еленой. Тем более, что корпоративы она по-прежнему ведет.

«У каждого артиста бывает творческий спад, перерыв, поэтому, скорее всего, она ушла в тень. Но это ненадолго. Пока, наверное, занимается личной жизнью. Но Елена выступает сейчас на корпоративах. Гонорар у нее, насколько мне известно, от 1 млн рублей. Если прямо говорить, то все зависит от заказчика и уровня мероприятия», — рассказал продюсер.

Отметим, что не только Темникова после ухода из группы решила строить сольную карьеру. Ее примеру последовала и Ольга Серябкина. В отличие от коллеги, она в тень не уходит и стабильно выпускает новые треки, дает концерты и посещает светские мероприятия.

«Безусловно, Серябкина большего добилась, чем Темникова. Она сейчас часто гастролирует, в плане карьеры она взлетела, поэтому я бы назвал ее более успешной», — высказался Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Софии Ротару.