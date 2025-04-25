«Возвращение к жизни страны и народа»: Симоньян высказалась о празднике 9 Мая

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что для нее есть два главных праздника в году: это Пасха и 9 Мая. День Победы медиаменеджер назвала возвращением к жизни страны и народа.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Симоньян.

«Для меня 9 Мая — это возвращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое было обеспечено невообразимой жертвой нашего народа», - рассказала главный редактор RT.

Симоньян напомнила о людях, отдавших жизнь ради нашего будущего. По ее мнению, «не чувствовать благодарность в этот день может только очень циничный и плохой человек».

Ведущая напомнила об акции «Георгиевская ленточка» и заявила, что она «как заноза для тех, кто никак не может простить нам Великую Победу».

Ранее Симоньян рассказывала о борьбе за жизнь впавшего в кому Тиграна Кеосаяна. Она ежедневно навещает мужа в больнице и молится. Тигран стал открывать глаза, но не говорит.