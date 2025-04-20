«Продолжаю молиться»: Маргарита Симоньян рассказала о борьбе за жизнь впавшего в кому Тиграна Кеосаяна

Жена впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян уже несколько месяцев ждет «возвращения» мужа и ежедневно молится. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» журналистка рассказала о борьбе за жизнь супруга.

По словам Маргариты Симоньян, до случившегося она была «самой счастливой женщиной», а в семье была идиллия: «Я все время отвечала, что мне мечтать не о чем, я хочу, чтобы оставалось как есть. А оно не осталось…» Когда муж впал в кому, главный редактор RT постоянно была рядом с ним в больнице и непрестанно молилась.

Теперь же журналистка вернулась домой, к детям. Ей ничего не остается, как «принять» ситуацию и жить дальше, иногда давая волю эмоциям.

«Продолжаю молиться, я вернулась уже домой, потому что там дети. Хотя мне было легче там, в больнице, чем как сейчас — делать вид, что я живая. Детям тяжело психологически», — поделилась Маргарита Симоньян.

Знаменитость ежедневно навещает мужа и молится. Маргарита Симоньян раскрыла: в состоянии Тиграна Кеосаяна появились заметные улучшения. Главный редактор RT утверждает: она «общается» с супругом, а он ей «отвечает».

«Тигран стал открывать глаза. <…> Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем, домой, пойдем домой“. Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — заявила супруга Тиграна Кеосаяна.

Маргарита Симоньян отмечает: «Промысел Господа нам же неизвестен». По ее словам, врачи объясняют, что происходящее с Тиграном Кеосаяном «находится за пределами медицины». Семье остается лишь надеяться и верить, что дорогой им человек «вернется».

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего телеведущего уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Ранее мы писали о том, что переживающая за впавшего в кому мужа Маргарита Симоньян сделала заявление: «В самые тяжелые дни моего горя меня вытаскивала мысль…»