«Возвращаться всегда трудно»: Хачатурян сообщила о перезапуске популярного шоу

Телеведущая и продюсер шоу «50х50» Анжела Хачатурян заявила о перезапуске передачи. Об этом пишет mk.ru.

Как призналась Хачатурян, появившаяся в 1989 году передача позволила многим известным сегодня артистам попасть на большую сцену. По ее мнению, перезапуск проекта в настоящее время позволит полностью изменить российскую музыкальную палитру.

«Возвращаться всегда трудно. Не к месту возвращаемые легенды часто превращаются в бесполезные мифы. Поэтому, прежде чем вернуться, мы изучили досконально сегодняшнее состояние так называемого российского шоу-бизнеса», - поделилась продюсер.

Телеведущая рассказала, что благодаря подробному анализу удалось придумать новую систему голосования в эфире и уникальную сетку вещания. При этом она не стала раскрывать другие детали перезапуска, лишь отметив, что ее команда сейчас проводит кастинги среди молодых артистов.

Ранее Анжела Хачатурян объяснила, почему комику Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) могли платить на ТВ 25 млн рублей.

*(признан иноагентом на территории РФ)