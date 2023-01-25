Возвращаться не собирается: в Сети рассекретили местоположение уехавшего из России Александра Петрова

Актер Александр Петров еще в конце прошлого года улетел из России вместе со своей возлюбленной Стасей Милославской. Свой отпуск они решили провести на Мальдивах. Однако после не поспешили вернуться на Родину, а купили билеты в Европу. Некоторое время фанаты не знали, где же сейчас находится пара. Но сегодня, в день рождения артиста, его избранница рассекретила их местоположение.

Оказалось, что Петров с Милославской отдыхают во Франции. Причем судя по всему актеры лететь в Россию пока не хотят. Поклонники уже переживают, что Александр решил остаться за границей. Однако сам артист никаких официальных заявлений по этому поводу не делал. Фанаты подозревают, что Петров захотел воплотить свою давнюю мечту и реализоваться на Западе. В интервью он неоднократно признавался, что хочет получить премию «Оскар».

Отметим, что о дальнейших планах на жизнь Александра пока ничего не известно, зато его любовные отношения процветают. Поклонники не могут налюбоваться возлюбленными и их счастьем. В день рождения Петрова Стася опубликовала трогательный пост, в котором поздравила своего молодого человека.

«Мой самый дорогой попутчик. Продолжай мечтать так же нагло, широко и дерзко, как ты делал это всю жизнь! А я рядом», - написала Милославская.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко призналась, что она плохая мать, и улетела из России.